Laurence CADORET

Autodidacte, mes expériences professionnelles m'ont permise d'acquérir de multiples compétences, j'ai acquis un savoir-faire et une certaine polyvalence.



De nature volontaire, je sais faire preuve à la fois de rigueur, d'organisation et pugnacité.



J’aime m’investir au maximum dans les tâches qui me sont confiées et relever les défis.

Je sais également rapidement m’adapter aux changements d’environnements ou de missions.

N'hesitez à me contacter !



Mes compétences :

Administration

Administration des ventes

ADV

Business

Business analyst

Contrôle de gestion

Contrôle de gestion operationnel

facturation

Logistique

Logistique transport

Relation Clients

Satisfaction clients

SAV

Transport

ventes