Laurence DE RAYNAL

CHANGEZ D 'INTERIEUR, CHANGEZ D'HORIZONS... OSEZ & GAGNEZ DU TEMPS !

Notre "intérieur habitat" est le reflet de notre personnalité, de notre sensibilité..

il reflète notre esprit, notre "intérieur âme".



Je vous accompagne pour réaliser l'Aménagement et la Déco qui vous ressemble.



Vous êtes à une étape de votre vie, vous désirez faire des travaux de rénovation ou d'aménagement,

changer d'appartement ou de maison , vous souhaitez métamorphoser votre intérieur (modifier les espaces, cuisine, salle de bains.., revêtements murs & sols, couleurs..)

Vous désirez vendre votre bien "bien et rapidement" mettons le en valeur

Oui, donnons de la vie, apportons de la fantaisie, de la lumière ensemble !



Spécialiste de l'Aménagement de l'Espace "Fonctionnalité et Esthétisme", je vous conseille, je vous accompagne dans votre Projet de Rénovation, de Relooking, pour réaliser l'intérieur qui vous va à merveille !



3 missions vous sont proposées :

1. Conseil rénovation, aménagement intérieur et décoration (agencement, ambiance, style, fournisseurs). Conseil Entreprise de bâtiment ; Observation des travaux pour la qualité du travail et le respect des délais.

2. Forfait conseil sur place en 2H/3H : Optimisation de l'espace, conseil dans l'organisation de vos rangements, dans le choix d'une cuisine, d'une salle de bains, choix des matériaux et revêtements, conseil couleurs...

3. Conseil pour un Projet de Décoration Personnalisé

Plan Aménagement, menuiserie, décoration des murs, sols, éclairage, mobilier, rideaux...



Je m'adapte à chaque personne,

Chaque Projet est unique et passionnant

du studio, à l'appartement, d'une maison, d'une demeure, d'une propriété

d'une agence immobilière,d'un cabinet d'avocat, d'une maison de retraite..



Mes compétences :

Danse