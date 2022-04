Laurence DEHAYE

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Mon projet est d'exprimer et valoriser mes compétences dans une entreprise conquérante et challengeuse.

Je vous accompagne, dans le développement de votre réseau, j'assure la progression de vos indicateurs de performance et la qualité de vos services.



> > Mes atouts :

Impliquée et engagée j'allie compétences et expertises approfondies dans la gestion d'un secteur de points de vente.

Ma force de conviction et mes qualités fédératrices me permettent de relever avec succès les challenges les plus variés.



> > Mes différences :

Professionnelle de la communication et de la formation, je crée une cohérence de pratique et suis experte dans l'animation pédagogique.

Exigeante j'accompagne mes collaborateurs afin qu'ils donnent le meilleur d'eux-même pour développer le chiffre d'affaire.









Mes compétences :

Esprit d'équipe et d'initiative

Flexibilité

Management opérationnel

Réactivité

Adaptabilité / Flexibilité

Microsoft Office

Autonomie

Organisation professionnelle

Commerçante

Disponible et à l'écoute