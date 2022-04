Laurence DELAUTRE

Vous apporte mes compétences en :

- DECORATION INTERIEURE

- Couleurs, lumières, matières

- Tendances et design

- Préparation et lecture de plans, agencement

- Perspective, rough, dessin 3D

- Usage professionnel de : Photoshop, Sketch Up, Autocad, In Design

- COUTURE D’AMEUBLEMENT

- Décors de fenêtre, de lit, de table

- Housses et coussins

- Décors drapés



Mes compétences :

Matériaux de construction

Couture d'ameublement

Décoration intérieure

Agencement d'espace

Aménagement intérieur

Ameublement

Design

Produits de construction

Ecoconstruction