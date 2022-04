Laurence DELBOS

Monsieur,

Disposant d un bon sens du travail ,je suis une personne autonome, responsable,

enthousiaste, diplomate et dynamique, ayant le sens du contact et du service.

Personne accomplie, dotée d'un certain charisme, je sais user de l'autorité nécessaire

pour diriger une équipe avec brio. Ayant eu une double activite, à mon compte dans le

commerce, et gérante d'une société de négoce de véhicules industriels, j ai assuré le

contrôle des achats, des ventes, des stocks, des livraisons ainsi que l animation des

équipes et la gestion qui en découle.

Je n'hésite pas à faire profiter mes collègues de mon expérience et de mon savoir. J'aime

garder le contrôle sur ce qui se passe et veille à ce que rien ne m'échappe.





Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Excel

Internet