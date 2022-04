Laurence DELBOS

Je m’appuie sur une grande maturité professionnelle et de réelles qualités relationnelles afin de mettre à votre service des compétences élargies en :

. organisation et gestion managériale

. administration des ventes

. gestion commerciale

Je suis disponible pour de nouvelles missions au sein d’une équipe dynamique, créative, présentant une posture positive et d’amélioration constante.



Mes compétences :

Gestion administrative et commerciale

Gestion des ressources humaines

Coordination d'équipe pluridisciplinaire

Gestion de projet

Gestion des services généraux

Communication interpersonnelle

Intelligence relationnelle