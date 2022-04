Laurence DENIS

Speechwriter et consultante éditoriale, j’accompagne mes clients BtoB dans la conception et le déploiement de leurs projets de communication.



J’interviens de la stratégie à la production de contenus (articles, discours, newsletters, posts, scripts, "position papers"…)



Dotée d’une plume rompue à tous les exercices de style, je suis votre partenaire pour élaborer votre approche éditoriale et adapter vos messages aux canaux de communication.



Parmi mes domaines d’expertise :



. L’accompagnement des projets de transformation (organisation, métier, valeurs) dans le cadre, par exemple, d’une démarche de conduite du changement

. L’innovation technologique au service des nouveaux usages

. La Responsabilité sociale de l’entreprise au travers des enjeux du développement durable, de l’éducation, de la diversité, du handicap



Mes compétences :

Diplomatie

Rigueur

Créativité

Anticipation

Vision stratégique

Rédaction

Aisance relationelle

Analyse

Synthèse