FORT ET CLAIR est une agence de relations presse-relations publiques fondée par Laurence Desmousseaux, forte de ses vingt ans d’expertise dans les domaines du Luxe, de la Gastronomie, du Vin, de l’Art de Vivre et de l’Internet.

FORT ET CLAIR offre des services RP, la mise en place de partenariats , l’organisation d‘évènementiels, l’édition web et print, s’appuyant sur un réseau d’experts en communication et média.



Références Relations Presse: Champagne SALON et Champagne DELAMOTTE, CHÂTEAU PALMER – Grand cru classé de Margaux,Alter Ego, « l’autre vin », second vin de Château Palmer,

LE JAMBON DE PARME – Consortium du Jambon de Parme, LE PARMESAN – Consortium du Parmigiano-Reggiano, ALBERT MÉNÈS – Épicerie fine / grandes et moyennes surfaces , HENRI LE ROUX – Chocolatier et caramélier breton, créateur du caramel au beurre salé (CBS), Restaurant SOLA (1 étoile Michelin 2012) et SAKEBAR – Paris Ve, lentilles-moins-chères.com, cashstore.fr, flagrantsDelices.com, consoglobe.com, laFraise.com, La Tarte Tropézienne, chef étoilé Marc Meneau, les Vins des Pays d'Oc IGP, le Palace de Menthon hôtel 3*, Guides BaLaDO, Photo Service, joaillerie Mauboussin, parfums Annick Goutal, soins pour hommes Nickel, Givenchy et Gentleman Givenchy, Tartine et Chocolat, Le Bon Marché, Samsonite, Geneviève Lethu …

Organisation voyages de presse au Vietnam et en Indonésie pour Le Bon Marché.



Références Relations Publiques : Bal Dune de Dior à Vaux-le-Vicomte, Bal en l’honneur des Windsor au Grand Hôtel de Biarritz, remise des Fifi Awards-Prix de la Beauté Marie-Claire, vernissages expositions « Christian Lacroix, un couturier au théâtre… », « Double jeu de Sonia Rykiel »…



