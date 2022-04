Laurence DESTAILLEUR

RESPONSABLE COMMERCIAL



depuis mars 2005 :INTERFORUM EDITIS responsable commerciale



1989-2002: Responsable commercial EDITIONS CASTERMAN pour le Nord -Est de la France, et Sud de la Belgique. Réseau Librairies premier niveau, Librairie spécialisées, Grands Magasins et Hypermarchés.

- Négociations avec les acheteurs du circuit grande distribution (centrales d'achats nationales et régionales) et la clientèle traditionnelle

- Recrutement et formation d'animateurs de vente en librairies et hypermarchés

- Participation à la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise

- Analyse et exploitation des données d'évolution de marché



1985-1989 : Représentante EDITIONS FLAMMARION réseau Librairie de second niveau et Hypermarchés secteur Nord Picardie Ile de France.

-Renforcement de l'activité Hypermarché

-Développement du portefeuille clients (référencements directs )

-Encadrement d'une équipe de merchandiseurs pour les collections de livres de poche en hypermarchés et grands magasins



1981-1985 : Négociatrice au sein du groupe NESTLE département FRISKIES, clientèle attribuée : centrales d'achats régionales, grandes et moyennes surfaces alimentaires

-Encadrement d'une équipe de merchandiseurs, pour le suivi et l'optimisation des linéaires en grandes surfaces









POUR MIEUX ME CONNAITRE



48 ans, mariée, deux enfants

Passionnée de voyages, anglais courant, espagnol bonnes notions



Mes compétences :

Commercial

Édition

Lille

Responsable Commercial