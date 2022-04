Laurence DRON

Dans la vie, les mises à l'épreuve ne manquent pas... Le stress, rappelons-le, est un Syndrome Général d'Adaptation (SGA). Pour faire face aux situations éprouvantes rencontrées en contexte personnel comme professionnel, les méthodes de gestion émotionnelle et préparation mentale s'avèrent indispensables. Issues des neurosciences cognitives, longtemps réservées à une élite, j'ai voulu les rendre accessibles au plus grand nombre afin que tout un chacun puisse les utiliser et en tirer profit au quotidien.









Mes compétences :

Relations humaines

Santé au travail

Conseil en management

Risques psychosociaux

Coaching individuel

Coaching d'équipe

Thérapie comportementale et cognitive

Accompagnement SNOEZELEN