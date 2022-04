Aurélie AGOSTINI

Psychologue du travail et des organisations (N° Adeli: 759338122)

Fondatrice du cabinet ALTER & SENS

Je possède plus de 10 ans d’expérience dans le domaine du conseil aux entreprises et aux salariés. Au cours des dernières années, j'ai exercé au sein de cabinets leaders dans le domaine de la prévention des risques psychosociaux et l'accompagnement des situations de transition. J'ai depuis 2013 fondé le cabinet ALTER & SENS, dont les principales interventions consistent à :



- Prévenir les risques psychosociaux au travail

- Promouvoir la qualité de vie au travail

- Développer les pratiques managériales

- Anticiper et accompagner les situations de changement et transition

- Développer une stratégie de prévention et innover dans les prises de décision

- Accompagner les situations sensibles au travail



J'interviens également dans le domaine de l'enseignement de la psychologie du travail, participe à des colloques et participe à la sélection des étudiants en M2 (Ecole de management BEM / Kedge, Université de Bordeaux, Université de Nanterre). Je participe également à des travaux de recherches visant à répondre à des problématiques de terrain au sein de groupes de travail regroupant différents professionnels (universitaires, dirigeants, consultants,...).



Références :

Areva, Banque de France, BPCE Assurances, Crédit Agricole, Dexia, Egis, Hasbro, Infinéon, Tessi, Délégation Générale pour l’Armement, EnPro Industrie, France Telecom, Hasbro, IRSN, LCL, Michelin, PPD, Renault, Saint Gobain, Société Générale, TNT International, ...`



Mes compétences :

Ressources humaines

Prévention des risques psychosociaux

Amélioration de la qualité de vie au travail

Gestion du stress

Gestion de carrière

Restructuration

Psychologie du travail

Droit social

Risques psychosociaux

Formation