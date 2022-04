Laurence DUCRET

Spécialiste de la fonction finance, de formation universitaire renforcée par un diplôme d’expertise comptable, j’ai exercé aussi bien en cabinet d’expertise comptable qu’en entreprise dans de grands groupes internationaux, que ce soit dans le domaine des services ou de l’High Tech. Ainsi, j’ai des compétences techniques et relationnelles. Mon domaine de responsabilité s’étend de la Trésorerie, au calcul du Transfer Price, intégrant aussi les contrôles de comptes et les contrôles SOX.

Forte de cette expérience, de la grande autonomie et de la confiance que l’on m’a accordées jusqu’à présent, je souhaite aujourd’hui poursuivre ma carrière sur des sujets relevant d’une direction financière, comme la gestion de trésorerie et /ou l’analyse financière.

J’ai pris l’initiative de me perfectionner dernièrement chez Francis Lefebvre en Maîtrise des techniques courantes de trésorerie et d’analyse financière.

On me reconnaît des qualités de rigueur, de méthode, comme aussi des qualités relationnelles, permettant un dialogue agréable et ouvert ,dans la fermeté, avec l’ensemble de mes interlocuteurs internes et externes.





Mes compétences :

Expertise comptable

Consolidation

Intégration fiscale

Bilans, Annexes légales

Déclarations sociales et fiscales

Liasse fiscale

SOX

Cash flow forecast

Contrôles fiscaux

Tax report

Transfer price

Formation professionnelle continue