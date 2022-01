Hubert GRIFFON

20 ans d'expériences réussies au service d'employeurs (Nokia, NSN, Assystem) et de clients (Orange, Bouygues, SFR, Tele2, Maroc Telecom, Areva, Essilor, EDF, Renault) de grande qualité et de renom.



Secteur High Tech : Systèmes d'Information / Télécoms et Réseaux / Systèmes Embarqués



Mon parcours est un triptyque ayant pour constantes, mon sens aigu du service client, ma culture très ancrée du résultat et ma passion pour l'innovation :



1 - Conseil : Consultant IT/amélioration des performances, Prof. en Gestion de Production et Resp. Qualité/Process

2 - Project Management : Chef de Projet Déploiement, Chef de Projet Senior et Directeur des Opérations

3 - Sales & Operations : KAM, Business Development Manager et Directeur Grands Comptes



Mes compétences :

Management opérationnel

Direction de centre de profits

Business development

Stratégie commerciale

Négociation

Télécommunications

Management

Gestion de la relation client

Conduite du changement