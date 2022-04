Laurence DUFLOS

Depuis plus de 10 ans, une expérience professionnelle de graphiste intervenant (communication d’entreprise, actionnairat salarié, communication financière...) puis de Responsable du studio graphique au sein du plateau technique « Opérations Stratégiques » : une maîtrise complète de la chaîne graphique au service de vos projets.



• Participation à la mise en place des plans de communication

• Suivi de la création des supports et de la production des supports d’édition

• Coordination de l’équipe du studio graphique et gestion du trafic entre les différents intervenants internes et externes

• Expertise des besoins et flux de production (ex. déclinaison graphique des supports, impression, personnalisation, assemblage)

• Participation aux opérations mondiales d'actionnariat des salariés, en particulier : Aéroport de paris, Air France, Air Liquide, Altran, APRR, Crédit agricole, EDF, Gaz de France, La Poste, Nexans, Thales, Veolia...



Mes compétences :

Gestion de projet

Conception graphique

Expertise technique

Gestion de la production

Montage vidéo

Direction artistique

Design graphique

Photographie

Illustration

Mise en page Multilingue

Coordination technique

Déclinaison des supports d'édition