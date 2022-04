Laurence DUPUY

17 ans d'expérience dans la fonction commerciale.



IGC est une entreprise de maisons individuelles qui allie compétence et diversité. Nos clients sont des particuliers qui souhaitent acquérir un bien soit pour résidence principale ou pour une résidence secondaire ou bien dans l'optique d'un investissement.



IGC, est present en Gironde 33, Charente-Maritime 17, Dordogne 24, en Haute-Garonne 31, Gers 32, Landes 40, Lot 46, Lot-et-Garonne 47, Pyrénées – Atlantiques 64, Deux-Sèvres 79, Tarn-et-Garonne 82, Vendée 85 et Vienne 86.

Leader dans le Sud-Ouest, 25 000 maisons construites, 35 ans d'experience.



« J'ai décidé d'accepter la responsabilité de l'agence car je reste convaincu que des techniques de vente qui sont bien maîtrisées, ouvrent des portes dans divers domaines, j’ai donc choisi de m'investir dans mes nouvelles fonctions afin de leur transmettre mon savoir et de partager mon expérience commerciale. »



Mes compétences :

Ressources humaines