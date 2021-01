Blaise GARY

Après plusieurs expériences sûres de grand projet de Génie civil comme Géomètre-Topographe mon parcours a évolué vers des postes de conducteurs de travaux puis technico-commercial et chargé d'affaire du bâtiment . J'ai à ce moment la découvert le commerce et les solutions de sols industriel béton. Suite à ces expériences enrichissantes, mon intérêt s'est porté naturellement vers les solutions de béton poli, véritable coup de cœur, découverte et rencontre de ce secteur, plus qu'un métier une passion est née.



PHOENIX propose le ponçage de sols béton. La finition Phoenixfloor® effectuée sur des dalles en béton colorées ou non, permet d’obtenir des sols lisses, non glissants, anti-poussières, antistatiques, réflecteurs de luminosité de plus de 50 %, pérennes, lavables à l’eau.



Nous vous proposons des solutions techniques, pérennes dans le temps, novatrices, architectoniques ou pallier à des finitions de sols traditionnels avec les difficultés d'entretien que cela implique.Nos solutions peuvent aussi s'appliquer sur la restauration de sols béton existant .Pour cela nous mettons toute notre expérience à votre service.