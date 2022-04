Julie GRANGE

Nous vivons dans un monde ou la reconversion professionnelle fait partie de notre parcours .... Il fait s adapter et s orienter selon nos envies et également selon les besoins du marché.

Après avoir dédié plus de 15 années au secteur du tourisme, j ai décidé de donner un nouvel élan dans le secteur de la santé. Je suis actuellement une formation d assistante dentaire depuis 8 mois et travaille déjà au sein d un cabinet de 3 praticiens.

J ai aujourd'hui la bonne impression de donner de mon temps pour aider les gens.

Et je me sens épanouie.



Mes compétences :

tourisme

phoning

force de vente

commerciale

prospection

Animatrice point de vente

formation