Laurence DUPUY

Depuis janvier 2010, je travaille au sein de la société ReproPharm, hébergée à l'INRA, spécialisée dans le domaine de la reproduction animale.



Depuis mon arrivée à l'INRA, je me suis spécialisée dans la mise au point et le développement de nouvelles techniques, comme les puces à protéines.



Je suis pharmacologue spécialisée en biologiste cellulaire et biochimie, particulièrement dans l'étude des voies de transduction. Je travaille dans le milieu de la recherche fondamentale depuis 10 ans (thèse + 2 post-doctorats).



J'ai également 2 ans d'expériences dans l'enseignement supérieur (poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche): IUT génie biologique option agroalimentaire. J'ai dispensé des enseignements en chimie organique et biochimie.



Mes compétences :

Biologie

Biologie cellulaire

Pharmacologie

Protéomique