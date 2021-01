Lise DAVENNE

Après 4 années de recheche académique dans le cadre de mon doctorat en cancérologie, j'ai choisi d'enrichir ce cursus par une formation d'attaché de recherche clinique afin de collaborer à la mise en place et au suivi des essais cliniques. J'ai en effet toujours privilégié dans le choix de mes stages et pendant mon doctorat des travaux pouvant potentiellement donner lieu à une application en pratique clinique, application qui est à mes yeux l'une des raisons premières de la recherche biomédicale. Ma formation doctorale m'a tout d’abord permis d'acquérir une réelle autonomie dans la gestion de projets (tant au niveau technique que bibliographique) ainsi qu'un vrai sens de l'organisation. De plus, le travail en équipe, qui pour moi est essentiel, prend tout son sens dans le management d’essais cliniques qui se trouve à l'interface entre scientifiques et soignants. Curieuse et dynamique, mes connaissances en physiologie, en oncologie et en recherche biomédicale sont un plus pour la CRO pour laquelle je travaille depuis 8 ans. Mon expèrience tout d'abord en tant qu'ARC délocalisée puis au siege de la société en tant que chargée de projets internationaux me permet chaque jour d'enrichir mes compétences en recherche Clinique aussi bien au niveau du déroulement d'un essai (gestion de la sélection des centres jusqu'à la cloture, gestion de la pharmacie, reporting...) que dans la coordination d'équipes et de services (management des ARCs, interaction avec les départements biométrie et Informatique, gestión de sous-contractants...) et ce dans un grand nombre de domaines thérapeutiques (oncologie, pneumologie, néphrologie, dermatologie...) pour des études de phase 1 à 4 ainsi que des observatoires. Cette acquisition de competences ainsi que mes connaissances en physiologie et cancérologie sont j'en suis sure un atout pour évoluer dans le monde de la recherche clinique et pouvoir participer à cette autre facette de la recherche biomédicale qu’est la rédaction scientifique.



Mes compétences :

Travail en équipe

Adaptabilité

Recherche clinique

Rigueur

Recherche fondamentale

Gestion de projet

Coordination

International