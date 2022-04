Laurence ELHAIK

Mon parcours professionnel reflète des expériences riches et diverses au sein de secteurs enrichissants.



Les postes que j'ai occupés tant dans le domaine de la communication ou de la gestion d'un service administratif m'ont amené à assumer des missions centrales, en prenant en charge un large panel d'activités : élaboration de stratégie, gestion de personnel, coordination de plusieurs services, gestion d'un budget…



J'ai appris à développer et optimiser mes capacités d'écoute, d'analyse et de conseil. Très polyvalente, j'aime le challenge et la nouveauté. J’ai su démontrer au travers des différents projets qui m'ont été confiés ma motivation, mon sens du contact et du relationnel. Autonome et déterminée, j’ai le goût du travail bien fait et la culture du succès.



Dynamique et réactive, je suis capable de gérer plusieurs projets simultanément. Ma polyvalence me permet de m'adapter facilement à de nouvelles fonctions et je souhaite mettre ma motivation et mes compétences au service de nouvelles missions.



Disponible immédiatement, je me tiens à votre disposition pour vous rencontrer prochainement.



Mes compétences :

chargée de communication

Communication