Laurence ERUIMY

16 ans d'expérience en marketing opérationnel et stratégique dans l'univers agro-alimentaire. Gestion de marques leader à forte notoriété ( Coeur de Lion, RichesMonts) et d'une marque challenger en forte croissance sur le marché français (HiPP Biologique).



Mes compétences :

Marketing

Management

Gestion de projet

Agroalimentaire

Innovation et lancement produits

Marketing digital

Gestion budgétaire et rentabilité produit

Communication