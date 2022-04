Laurence ESQUILAT - LEVILLAIN

Je suis arrivée à un stade de ma vie professionnelle auquel je recherche des relations professionnelles enrichissantes. Travailler dans une équipe pluridisciplinaires avec des échanges de pratique qui permettent de réfléchir à ce qu’on fait et avec qui on le fait, dans le but de progresser pour soi et pour les autres. Je possède 16 ans d’expérience professionnelle dans l’accompagnement des personnes : de la prise de recul de la situation actuelle à la construction d’un projet professionnel et à sa mise en place pédagogique et financière. Un projet professionnel cela ne veut pas forcément dire tout chambouler, c’est avant tout explorer et envisager les possibles. C’est ensuite trouver une voie dans laquelle on se sente bien, une voie réaliste. UN PETIT PAS PEUT SUFFIRE A CHANGER NOTRE VISION DE LA SITUATION.



Mes compétences :

Formation continue

Accompagnement du changement

Bilan de compétences

Coordinatrice pédagogique

Accompagnement individuel

Conseil

Formation professionnelle

Coaching

Mobiliser un réseau pour optimiser la réponse aux