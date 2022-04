Mon métier c’est le business coaching et le conseil en image. Je suis spécialisée dans l’accompagnement individuel. J’ai fondé la société Movendis pour accompagner les dirigeants (PDG, DG, directeurs : RH, commercial, marketing, juridique, financier, développement…), les cadres, les entrepreneurs et les professions libérales (Avocats,…).



➊ En recherche de performance, vous souhaitez :

✔ renforcer votre efficacité (management, leadership...)

✔ développer vos aptitudes de communication

✔ préparer une échéance importante (entretien, intervention, décision)...

Je vous propose un business coaching basé sur :

✔ un engagement pendant une période courte

✔ la clarification de votre objectif

✔ l'utilisation de vos ressources et de vos talents

✔ la co-construction d’un plan d’actions pour atteindre l'objectif fixé.



➋ Dans un monde concurrentiel où l’image s’impose, vous souhaitez :

✔ construire une image professionnelle adaptée au secteur où vous évoluez

✔ vous démarquer des codes formels de votre profession et construire votre propre identité

✔ adopter une présentation adaptée lors de vos entretiens importants

✔ viser une promotion

✔ asseoir une prise de fonctions.

Je vous propose un conseil en image basé sur :

✔ des préconisations personnalisées (vestimentaires, coiffures, lunettes) pour tirer au mieux parti de votre silhouette et de votre visage

✔ une mise en valeur respectant votre personnalité et vos objectifs

✔ l’accompagnement shopping pour un vrai gain de temps

✔ des prestations modulables, adaptées à vos attentes.



Ma singularité :

✔ 15 ans en entreprise sur des fonctions à responsabilités

✔ une expérience professionnelle acquise dans la Finance et le Droit

✔ une double expertise pour vous aider à conjuguer savoir-être et savoir-paraître.



☞ Ma vocation : être votre accompagnateur au service de votre réussite professionnelle.



Pour me contacter : 07 86 08 48 72 ou laurence.etchart@movendis.fr

Mes compétences :

Communication