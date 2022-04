Laurence EVRARD

Passionnée par la Relation Clients, je mets mon expérience et mes valeurs professionnelles au service de STRATELLO et de ses clients.



SENS DU CLIENT : Nous avons pour objectif de développer la conquête, la fidélisation, la satisfaction et la recommandation clients. Parce que satisfaire nos clients, c’est avant tout optimiser leur Capital Clients.



STIMULATION INTELLECTUELLE : Nous nous appuyons sur notre vécu de dirigeants, marketeurs et consultants ainsi que sur un collectif d’experts métiers pour proposer des plans d’actions pertinents et adaptés à chaque activité, à chaque enseigne.



ACTES CONCRETS : Faire la preuve par l’action de nos recommandations est une condition indispensable pour favoriser la mise en place rapide des projets. Notre conseil est avant tout opérationnel.



ADHESION : Faire partager les objectifs et les plans d’actions par les équipes, les faire adhérer et les accompagner dans la mise en œuvre sont la garantie du succès des projets.

En synthèse, j’aime accompagner les équipes dans la définition et la mise en œuvre de leur stratégie CRM pour optimiser la relation de l’enseigne avec ses clients.



Pour aller plus loin, échanger et dialoguer, n’hésitez pas à nous contacter via ce profil viadeo



Mes compétences :

Cross canal

Marketing Direct

Base de données

Multi canal

Gestion de la relation clients