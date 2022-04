Laurence FABRE

Diplômée en Psychologie Clinique de l'Université de Montpellier et en Victimologie de l'Université de Droit et de Médecine de Montpellier.

Praticienne en psychothérapie depuis 10 ans en libéral et dans différents organismes.



Depuis 2013, je propose la relation d'aide par la médiation équine et canine avec des animaux abandonnés rééduqués par mes soins et de professionnels.



Les séances s'adressent à toute personne souhaitant prendre conscience de ses blocages, de ses émotions, de les comprendre afin de les dépasser.

Mes compétences :

Confiance en soi

Médiation

Mediation Animale

Psychologie

Relation d'aide