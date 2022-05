Pierre ENOFF est né à Paris en 1951. En 1977, après cinq années d’études d’ingénieur en génie

mécanique et deux années de professorat, Pierre change radicalement de cap et restaure la ferme en ruine de sa grand-mère maternelle dans la vallée du Carol. Au cours de la même période, il découvre les chevaux, se lance dans l’élevage et guide des randonnées dans le massif pyrénéen franco-espagnol.

Son savoir en « dynamique » acquis au cours de ses études et ses 80 chevaux ont conduit ses observations et ses travaux sur leur comportement et la locomotion équine. En 1992, il crée à Paris-Bercy un spectacle équestre avec une quarantaine de chevaux libres. Ces dernières années, il réalise des vidéos et collabore au magazine Cheval au Naturel, à la Revue Européenne d’Ostéopathie Comparée, à la chaine Equitopia et au magazine Nexus.

Plus récemment il assure la formation des cadres de l’Ecurie Royale du Sultanat d’Oman et vient de sortir un livre « Le silence des Chevaux » aux éditions Amphora.

Dans plusieurs pays, de l’université vétérinaire de Barcelone à la réserve Mic Mac au Québec, Pierre ENOFF, devenu une référence, donne des conférences et anime des stages, sur la locomotion équine et le bien être des équidés. Depuis 1977, la structure qu’il a créé « EQUILibre® » est la partenaire privilégiée des chevaux.

Contact : enoff@wanadoo.fr 04 68 04 83 92Array

Relations Presse : Christine MALLEN06 75 02 67 45 – christine@comturquoise.fr



Mes compétences :

Équitation

Biomécanique

Biophysique

Éthologie