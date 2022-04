Laurence FAIGENBAUME

J'aimerais aujourd'hui diriger une entité du domaine culturel ou du monde associatif, en Ile-de-France, en utilisant, outre une forte sensibilité pour le spectacle vivant et la vie associative, mes principales compétences :



- Mener des projets pluridisciplinaires de A à Z (conception, organisation et suivi les actions, management d'équipes, gestion des budgets).

- Initier et coordonner des partenariats avec les institutions régionales, nationales et européennes.

- Concevoir un message, une image et en assurer la cohérence dans la durée.



Depuis 2006, je suis responsable du pôle Europe d’OSEO en Ile-de-France. A ce titre, je coordonne :



• Amorce Europe 3, action d’accompagnement des entreprises vers l’Europe de la technologie [7e PCRDT (programme cadre de recherche et développement technologique) de la Commission européenne, EUREKA, programme Eurostars…];

• l’action d’OSEO Ile-de-France - métier innovation - au sein d'Entrepise Europe Network Paris/Ile-de-France/Centre (ancien Centre relais innovation) et prise en charge des opérations collectives ;

• le groupe de travail européen sur la communication d'Entreprise Europe Network.



Formation



• DES d’ergonomie – université Paris 1 (1984)

• Maîtrise de sciences économiques – université Paris 1 (1983)



• Bilingue anglais : études secondaires aux Etats-Unis (1978/1979), First Certificate of Cambridge (1980)

• Allemand courant



• Stage de secrétariat de rédaction (CFPJ, sept. 1994)

• Formation aux techniques de rédaction, à la prise de parole en public et à l’animation de réunions



• Etude de l’art lyrique depuis 1990 – Formation Souffle et voix depuis 2009



Mes compétences :

Art

Chant

Chant lyrique

Communication

Coordination

Coordination de projets

Culture

Curiosité

Europe

Musique

Rédaction