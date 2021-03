Vous avez des difficultés à trouver le poste qui vous convient ?

- Vous avez le sentiment que vous ny arriverez jamais, vous avez le moral en baisse ?

- Vous vous donnez tous les moyens nécessaires sans succès ?

- Vous vous sentez frustrées de ne pas avoir de réponses sur vos multitudes de candidatures envoyées ?



Si vous avez répondu oui à lune de ces questions, je peux vous aider!



Je suis experte dans le domaine de l'assistanat et j'accompagne des assistantes/secrétaires qui veulent booster leur carrière. Mon objectif est daider les femmes qui sont secrétaires ou en passe de lêtre et qui veulent booster leur carrière. Grâce à cela, mes clientes obtiennent un travail structuré et précis.

Passionnée par mon métier dassistante de gestion et grâce à un parcours variés au sein de diverses sociétés dans différents domaines dactivités, jai pu acquérir une expérience professionnelle riche et diversifiée dans la sphère de lassistanat, notamment dans le domaine du recrutement et de ses activités.



Fondatrice d'Extern'secrétariat, mon objectif est daccompagner les femmes dans leurs recherches.



J'ai très envie de vous aider à trouver la clé du succès.

Vous pouvez me contacter au 06 20 68 22 51 ou par mail laurence.fauchez@externsecretariat-ao.fr



Mes compétences :

Microsoft Excel

Appels d'offres

Microsoft

Assistanat de direction