Laurence FAYE

Expérience confirmée depuis 20 ans dans l'hôtellerie de luxe, resorts, traiteur / Evénementiel haut de gamme.



Profil :

Diplôme d’enseignement superieur en hôtellerie restauration

Experte en développement commercial de prestations hôtelières. Bonne négociatrice

Forte capacité d’adaptation, d’analyse et de synthèse, bonne organisation

Relationnel développé, communicante, intuitive et déterminée



Compétence :

Environnement : Marques haut de gamme et luxe, contexte international

Expertise ventes et marketing : Pilotage de stratégie commerciale & marketing * Gestion et suivi budgets * Conduite des négociations commerciales à échelle internationale * Expertise sur l’ensemble des circuits de distribution * veilles d’identification du positionnement /évolution de marché, conception des campagnes promotionnelles * Relations publiques et presse,

Revenue Management * Solide connaissance sectorielle et des marches internationaux (Europe, Asie, Russie, Amerique Latine) * Lancement et animation de site internet

Management : Recrutement, coaching et encadrement d’équipe * Capacité à motiver et mobiliser les equipes dans les projets d’ouverture, de re-branding







Mes compétences :

Yield management

Consultante en école hôteliere

Pilotage et mise en oeuvre politique commerciale

Management et animation équipes

Définition du positionnement des produits/services

Elaboration et suivi budgets

Détermination des moyens pour développer la marque

Expertise dans les marchés internationaux

Hôtellerie de luxe

Traiteur

Tourisme

Direction commerciale