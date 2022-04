Laurence FEDERSPIL

Manager, vous souhaitez optimiser vos recrutements ?

Salariés et demandeurs d'emploi, vous cherchez à rendre votre emploi ou votre recherche d'emploi plus efficaces ?



Je vous propose des formations interactives qui vous permettront de trouver les solutions les meilleures pour vous :



- Comprendre les enjeux de la communication interpersonnelle

- Optimiser son profil pour une recherche d'emploi efficace

- Rédiger un CV et une lettre de motivation pertinents et accrocheurs

- Préparer et conduire un entretien

- Gérer son temps pour en gagner

- Gérer son stress

- Prendre la parole en public

...



Mes compétences :

Formation professionnelle

Médiation

Développement personnel

Accompagnement au changement

Conseil en recrutement

Ingénierie pédagogique

Langue Française

Reclassement professionnel

Communication interpersonnelle

Communication commerciale

Référent handicap