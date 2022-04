Laurence FERRANT

Je suis en charge des Distinctions Honorifiques au ministère des relations avec le Parlement (Légion d'Honneur et Ordre national du Mérite) depuis un an mais j'ai effectué plusieurs postes au sein de ce ministère depuis mon entrée en juin 1997. J'ai été assistante de plusieurs conseillers parlementaires en relation avec l'Assemblée nationale, le Sénat et les conseillers parlementaires des différents ministères. J'ai assisté le Directeur adjoint de cabinet et d'une conseillère spéciale auprès du ministère afin de les appuyer dans leurs travaux parlementaires. J'ai été au secrétariat particulier de plusieurs Ministres pendant 6 ans.



