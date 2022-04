Laurence FERRETTI

Je suis ce que l'on appelle un "self made". J'ai arrêté mes études au niveau baccalauréat.Ensuite j'ai fait une année de tourisme en BTS à l'Institut supérieur du Tourisme.

J'ai commencé à travailler jeune et je fais partie de ces personnes qui ont travaillé dur, qui ont commencé"tout en bas"et qui ont rencontré les bonnes personnes au bon moment.

Ma passion pour ce métier, ma volonté de réussir ont fortement contribué à ce que je suis aujourd'hui.

Et comme je le précisais précédemment,il ya parfois les bonnes personnes qui se trouvent sur votre chemin au bon moment.



Mes compétences :

Luxe