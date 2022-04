Après deux années de Classes préparatoires (Hypokhâgne et Khâgne), j'ai intégré La Sorbonne. Je suis titulaire d'un DEA de Lettres modernes et diplômée du CFPJ de Paris (journalisme et communication).

Depuis plusieurs années, je travaille parallèlement dans l'édition (Arthème Fayard/Les Mille et une nuits; First éditions ; Audacia éditions/Couleurs de vie) et la presse Jeunesse (Bayard).



Mes compétences :

Ecriture

Créativité

Animation d'équipe