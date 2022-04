Laurence FIÉVET

Bonjour et Bienvenue,





Voici mes domaines de compétences :

1- Marketing Client et Connaissance de la clientèle:

- Mise en oeuvre de projets Datamining pour le Marketing Direct et le CRM (Customer Relationship Management)

- Construction de segmentation de clientèles

- Conseils et Aide à la décision en Marketing Client : Elaboration de plans commerciaux mailings/web en prospection et fidélisation - Positionnement de nouvelles offres commerciales.

- Prévisions, chiffrage , contrôle et analyse des actions commerciales mailings/web en prospection et fidélisation.

- j'ai une expérience de 20 ans dans ce domaine.

2- Formations et Enseignement

- Consultante à la CEGOS auprès des directeurs Marketing.

- Professeur à l'université de Lille 1 : IAE de Lille / Ecole Polytech Lille / MASTER Statistique de Lille.



Mes compétences :

Datamining

E-Marketing

eMarketing

Marketing

Marketing client

Marketing direct

Marketing durable

Microsoft CRM

Web

Web marketing