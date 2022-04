Laurence FONTENEAU

Avec 15 ans d'expérience au service de la relation clients, j'ai développé mon expertise de la Supply Chain, de la Logistique et de l'Administration des Ventes dans des PME et groupes industriels internationaux, dans les secteurs informatique, électrique, électronique, BTP et industrie pharmaceutique, essentiellement chez des fabricants présents sur les marchés de la distribution, en B to B.

Sensible aux relations humaines et animée par l'esprit d'améliorer et d'optimiser les processus, j'aime travailler avec une équipe motivée et des partenaires impliqués.

Dotée d'un grand sens du service clients et d'un excellent relationnel, je fais de la qualité de service et la satisfaction clients mes priorités.



Spécialités :

Supply Chain et Logistique

Administration des Ventes

Gestion de la relation clients et partenaires

Recouvrement

SAV

Management opérationnel d'équipe et de projets

Environnement multiculturel : entreprises internationales ; anglais, espagnol et italien courants



Mes compétences :

Environnement international

Optimisation des process

Gestion des flux/Gestion des stocks

SAV

Logistique et transport

Management d'équipes ou de projets

ADV Administration Des Ventes