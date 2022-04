Laurence FORESTIER

Développement commercial de l'activité inter et intra-entreprise sur la région Aquitaine.



Etre proche de nos clients, les accompagner, les conseiller...



Du suivi clients (principalement grandes entreprises et grands comptes): rdv , mise en place de nouveaux partenariats et déploiement des accords cadres nationaux, détection de besoins de formation à la proposition de solutions adéquates...

A la mise en place d'évènements : journées de formation et petits déjeuners d'information sur les actualités RH et formation, sur de nouveaux outils pédagogiques...



J'apporte mon expertise pour les projets intra-entreprises "sur-mesure":

- analyse de la demande

- élaboration, rédaction et finalisation des propositions commerciales

- suivi du projet



Recrutement et animation du réseau d'intervenants experts