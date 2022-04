Ingénieur des Mines de Paris, elle débute son parcours au sein de Schneider Electric. Après 8 années à des postes opérationnels et de management, elle s’oriente vers les RH en rejoignant Mercuri Urval, comme consultante en recrutement et sélection de key people pour l’Industrie, les Services et l’IT.



Convaincue de l’enjeu lié à la réussite de l’intégration des candidats embauchés, elle se spécialise dans les « on boarding coaching » afin de les aider à être plus rapidement opérationnels dans leur nouvel environnement. Certifiée au coaching de dirigeants en 2004, elle crée sa propre structure de conseil et, en tant que Directeur Associé d’Arthur Hunt, le pôle Evaluation & Developpement des compétences du cabinet. Impliquée dans le réseau TrimTab Consulting et associée de Narval Partners, elle accompagne les dirigeants et leurs équipes dans la réussite « durable » de ce qu’ils entreprennent.



Régulièrement formée à des nouvelles approches et outils innovants en matière d’aide au développement de l’efficacité individuelle et collective (l’Holacratie dans les modes de gouvernance, Séminaires en mode World café et Forum Ouvert, Développement du leadership via l’équi Coaching), ses compétences lui permettent d’adresser l’ensemble des sujets de développement RH: cartographie des besoins, sélection des candidats, évaluation des potentiels internes, coaching individuel, accompagnement des équipes et des organisations. Elle intervient également dans le Master de coaching de Paris Assas.





E-mail: laurence.gagnage@narvalpartners.com

Mobile: + 33 6 84 80 88 58



Mes compétences :

Leadership

Coaching individuel

Accompagnement collectif

Recrutement cadres

Management