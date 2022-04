Laurence GALINIÉ

Depuis 1989 chez Manpower, je suis aujourd'hui Chargée de Recrutement sur le secteur de Béziers.



Créer des solutions pour l'emploi, donner du travail à nos candidats, conseiller et aider les entreprises dans leur développement sont autant de tâches porteuses de sens et d'ambitions aussi nobles que vitales.



Dans notre agence de Béziers, nous procédons au recrutements récurrents suivants :

Soudeurs sur tous les procédés

Magasiniers caristes

Assembleurs et peintres industriels

Conducteurs de lignes de conditionnement dans l'environnement agro-alimentaire

Conducteurs de lignes de conditionnement dans l'environnement chimie, dermo-cosmétique

Opérateurs de conditionnement

Technicien Contrôle Qualité en Physico Chimie

Technicien Contrôle Qualité Bactériologie

Téléconseillers-Téléprospecteurs

Comptables



Vous trouverez l'ensemble de nos offres sur notre site et n'oubliez pas de créer votre compte candidat





Mes compétences :

Conseil RH

Recrutement

Formation professionnelle