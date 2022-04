Laurence GALLY

Mon parcours professionnel est atypique. Après des études commerciales, j'ai intégré la grande distribution où j'ai occupé successivement des postes de responsable secteur, puis de magasin. Puis après une formation spécifique je me suis orienté vers la formation professionnelle et j'ai été responsable france de la formation pour un groupe de distribution avant de créer ma propre société en 1992.

J'ai ensuite intégré un cursus long (7 ans) de formation en Shiatsu, réflexologie plantaire et psychologie corporelle appliquée.

Aujourd'hui je suis installée en cabinet avec d'autres thérapeutes qui travaillent dans des spécialités complémentaires à la mienne.



Ma particularité est de travailler selon les principes de médecine traditionnelle chinoise avec un éclairage psychologique. Passer par le corps pour comprendre les liens psychologiques, dénouer les noeuds tant physiques que psychiques.



Mes compétences :

Développement personnel

Ergonomie

Psychologie

Réflexologie

Shiatsu

Zen