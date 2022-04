Laurence GARNIER

Mon parcours professionnel m'a permis d'acquérir une solide expérience commerciale 'terrain' .

Il y a 3 ans j'ai souhaité donner un nouveau souffle à ma vie professionnelle en suivant un cursus diplômant de formateur / responsable pédagogique.

Aujourd’hui je souhaite allier mes compétences commerciales confirmées à celles acquises ces dernières années dans le domaine de la formation et les développer.

La disponibilité,l'écoute et le respect de l'éthique de l'entreprise sont des notions qui me tiennent particulièrement à coeur.

AUTONOME / RIGOUREUSE / QUALITÉS RELATIONNELLES



Mes compétences :

Rigueur

Adaptabilité

Relationnel

Organisation d'évènements

Conception pédagogique

Formation professionnelle

Gestion commerciale

Techniques de vente