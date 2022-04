Laurence GARNIER

Nous sommes installés 2 Place Gailleton dans le deuxième arrondissement de Lyon, au sein d’un hôtel particulier Napoléon III. C’est une adresse au cœur de la ville, entre la gare Perrache et la Place Bellecour, sur les bords du Rhône.

Le centre d’affaires offre à la location des bureaux de façon ponctuelle ou permanente, un service de domiciliation, du secrétariat à façon, de la conciergerie par exemple.



Nous proposons aussi des salles de réunions et de conférence.

Nous offrons plusieurs possibilités d’aménagement de la pièce intimiste à l’espace de conférence, plusieurs technologies : de la visioconférence au tableau interactif. Tout est mis en œuvre pour travailler dans des conditions optimales et agréables.



Mes compétences :

Visioconférence