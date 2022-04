Laurence GARRIC

Actuellement, chercheur post doctorant à l'université paul sabatier, je suis en recherche active d'emploi.



J'ai soutenu en octobre 2013 ma thèseportant sur: "Influence de la voie Nodal sur la mise en place de l'asymétrique droite gauche dans le cerveau du poisson zèbre".



Mes compétences: gestion d'un projet de recherche (volets théorique et technique) communication scientifique et vulgarisée, veille scientifique, rédaction de projets, recherche de financement, enseignement, encadrement.



Compétences scientifiques: micro-dissection, injections d'ARNm et de morpholinos, électroporation, construction de lignées transgéniques, génétique, utilisation de drogues et d'hormones de synthèse, transplantation de cellules, électroporation focale, hybridation in situ, immunomarquage, PCR, clonage, génotypage, production d'ARNm in vitro, RT-PCR, microscopie classique, confocale (Leica SP2 et SP5, Zeiss) et biphotonique, live imaging.



Compétences informatiques: Pack office, Photoshop, Illustrator, imageJ, Prism, Volocity



