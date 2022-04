Laurence GARRIGUES

WeFix, créé en 2012, est leader dans la réparation de smartphones et tablettes tactiles en points de vente et à distance. Notre réseau est aujourd'hui constitué de 30 points de vente implantés dans divers centre commerciaux sur toute la France.



En charge de toute la structure Ressources Humaines chez WeFix, je suis à la recherche de candidats sur les postes suivants : Techniciens, Managers de Points de Vente, Responsable Réseau, Formateurs...



Rejoignez une structure jeune et en plein développement, faites partie d'une aventure riche d'opportunités professionnelles : postulez chez WeFix !



Mes compétences :

Ressources humaines

Droit social

Formation

Gestion de projet