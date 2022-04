Laurence GAUBOUT

Après avoir exercé la fonction de juriste en droit social pendant cinq ans au sein du Syndicat Patronal de l’Industrie Pharmaceutique, puis séjourné dix ans à l'étranger en raison de l'expatriation de mon conjoint, j’ai décidé de suivre une formation de gestionnaire de paie, en raison de mon attrait pour les chiffres et la veille sociale, entre autre. En associant l’étude du droit social aux techniques de la paie, cette formation m'a permis à la fois de réactualiser des connaissances déjà solides dans ce domaine et d’acquérir une nouvelle compétence, dont la compréhension et l’acquisition ont été facilitées par mon expérience antérieure. Le stage que j’ai effectué au sein du Cabinet d'expertise comptable Cofagest Conseils (réseau Cabex) a été déterminant dans le choix que j’ai fait, et extrêmement formateur. En couvrant la période d’octobre à février j’ai pu acquérir une expérience significative dans tous les domaines inhérents au métier de gestionnaire de paie, et ce dans un environnement multi conventionnel : élaboration des paies, déclarations sociales (mensuelles, trimestrielles, annuelles), DADS (sur CEGID et e-ventail), gestion des entrées et sorties (contrat de travail, DUE, affiliations, solde de tout compte), attestations diverses.







Mes compétences :

Conseil droit du travail/sécurité socia

Gestion de la paie

Veille sociale