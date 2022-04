Laurence GAURIER

Bonjour à tous,



Passionnée par le secteur de la beauté, j'ai décidé de reprendre mes études à 39 ans pour m'épanouir professionnellement dans ce que j'aime. Six ans après, j'ai réalisé mon rêve..

Mais ce n'est que le début d'une belle histoire... "Institut Home" a vu le jour le 1 er novembre 2012 en soins à domicile

.A ce jour, j ai mon propre institut sur la commune d'Arthaz Pont Notre Dame.

Je travaille avec la marque Bernard Cassière .





Mes compétences :

perfectionniste

Soins corps et visage

Épilations hommes femmes

Modelages relaxant aux huiles chaudes

Ventes produits de beauté Bernard Cassière

Beauté des pieds et mains

Maquillage BO-HO