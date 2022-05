SAVOIR FAIRE

Installée au Cap Ferret, Nathalie Viruega propose des soins à domicile. Les techniques manuelles stimulent le corps , les points énergétiques , équilibrent les diverses fonctions de l'organisme, susceptibles de rétablir l'équilibre intérieur.



Riche de son expérience, notre praticienne vous offre des soins personnalisés adaptés à vos besoins et satisfaisant vos attentes.



Notre spécialiste met à votre disposition ses compétences et son expertise pour retrouver votre, vitalité, votre tonus et votre calme !Le « cocktail » de toutes ces techniques, font l'originalité et l'efficacité de ses séances. Elle vous propose « un temps pour vous » !



Le principe : séance personnalisée adaptée à votre propre équilibre énergétique et à vos attentes.

A L'huile d'Argan authentique Bio et aux huiles essentielles, ou sans application d'huile en fonction des séances.



POUR LES ENTREPRISES



Vous êtes une PME, PMI ou un Grand Groupe Vous êtes Chef d'entreprise ou DRH

Pour un grand nombre d'entre vous, le « Bien-être » de vos collaborateurs salariés est une préoccupation majeure.



Vous souhaitez favoriser leur équilibre .



Le « Bien-être » contribue à l'harmonie et à l'enthousiasme d'une équipe valorisée, et permet une communication saine, un gain de productivité et de performance dans l'entreprise.



MA DEMARCHE



Riche de mon expérience, je vous accompagne en entreprise, afin de vous apporter des solutions « Bien-être », visant à prévenir les risques psychosociaux, réduire l'absentéisme, améliorer et maintenir une dynamique productive et performante, et permettre une meilleure communication entre les collaborateurs.



MON APPROCHE



Faciliter la gestion du stress

Lutter contre les troubles du sommeil

Soulager les maux de dos, de cervicales, de tête, etc...

Libérer les tensions

Améliorer la concentration

Favoriser une bonne circulation énergétique

Retrouver énergie et vitalité

POUR ATTEINDRE UN OBJECTIF :



UNE BONNE GESTION DE SOI, POUR UN "MIEUX ÊTRE" PERSONNEL ET PROFESSIONNEL



MA PRESTATION



Introduire dans votre calendrier d'entreprise (de façon hebdomadaire, bi-mensuel, ou mensuel) et dans votre cahier des charges une prestation « Bien-être » :



Amma Assis (ou Shiatsu Assis)



Cela veut dire « calmer par le toucher ». Cette technique se pratique sur chaise ergonomique, la personne qui reçoit le massage Amma reste habillée. Elle ressent un « Bien-être » immédiat, un regain de tonus, et de vitalité.

Durée d'une séance :15 mn



Cette prestation est adaptable aux besoins et aux exigences de la Direction et de ses Collaborateurs ;

elle peut également être intégrée dans vos Évènementiels, les Salons, les Séminaires , etc ...Nouveau



ETHIQUE

• Les prestations « Bien être » n'ont pas de vocation médicale, et ne peuvent être associées aux pratiques kinésithérapeuthiques (art 1er du décret n° 96879 du 08-06-96)

• La praticienne reste à l'écoute des difficultés personnelles et des besoins de la personne.

• La praticienne offre le meilleur de son savoir et de son expérience.

• La praticienne utilise des produits de massage naturels « bio ».

• La praticienne travaille sous le sceau de la confidentialité.

• Les « massages bien-être » ne sont en aucun cas à caractère ambigu, toute personne mal intentionnée est priée de s'abstenir.

• Le terme « massage » est employé d'une façon générique dans toutes nos pages uniquement pour traduire les techniques étrangères en français, dans un soucis de compréhension pour le public.



Mes compétences :

Relaxologue

Energétique

Lâcher prise

Réflexologie plantaire énergétiqure

Shiatsu ou Amma assis (massage sur chaise ergonomi