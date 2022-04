Laurence GENNERO

ANIMER, PILOTER ET ASSURER LE SUIVI D’UNE OPÉRATION IMMOBILIERE DANS SON ENSEMBLE.



Mon expérience dans l'organisation et le développement des activités de la promotion immobilière fait de moi quelqu'un qui a une vision d'ensemble du métier et qui connaît les enjeux des différents acteurs de l'immobilier.



Mes compétences en gestion de projet portent sur la définition des opérations, la constitution des équipes et la coordination des intervenants. J'ai la responsabilité du planning, du budget et de la qualité des produits. J' interviens également sur le montage juridique et technique, ainsi que sur la promotion des ventes.



En lien avec l'ensemble des partenaires et dans le cadre d'une relation durable, je suis présente des études de faisabilité jusqu'à la livraison aux clients.



Mes compétences :

Management de projet

Comptabilité - Contrôle de gestion

Commercial Immobilier

Conseil - Aménagement du territoire

Marketing - Communication