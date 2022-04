Laurence GHIOTTI

Bonjour à tous,



Pour me résumer rapidement, j'ai une double compétence en RH et Formation. Totalement autonome sur les 2 domaines et capable de gérer et dispenser les formations en interne pour une meilleure maîtrise des coûts.



J'aime les environnements de travail réactifs et exigeants. J'ai de l'énergie à revendre, je suis créative, optimiste, persévérante. J'aime apprendre, former, convaincre, trouver des solutions (surtout quand il n'y en a pas).

J'aime les challenges, gérer un dossier de A à Z, me remettre en question

J'aime les relations humaines, l'échange. Je suis passionnée par les nouvelles tendances RH

Contact: laurenceghiotti@gmail.com



Mes compétences :

Développement RH

Design

Gestion de la formation

OPCA

Animation de formations

Bilan de compétences

Gestion de contrats

Prévention des risques

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Management

budgets

Paye/Prsi

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Ciel Compta