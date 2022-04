Laurence GIRARD YAZAR

Mon parcours professionnel varié en IT, est composé d'expériences dans la grande distribution, l'agroalimentaire, et l'assurance. Mes domaines de connaissances sont le décisionnel, la compta, le web, le marketing, l'assistance à MOA, etc..., que ce soit en tant que chef de projet ou formatrice.



Parlez moi, de pilotage de projet et de conduite du changement cela m’intéresse tout particulièrement !



Mais pas seulement, je suis curieuse de tout sujets se rapportant aux #MOOC, #RH, #Projet, #Crowdfunding, #Numérique, #Coworking, #Fablab ...