Laurence GODART

En passant par Paris, le Sud-Ouest et ... l'hôtellerie, la restauration, l'organisation d'évènements, la formation continue, le transport ...

30 années d'expertise RH et de responsabilité administrative et financière avec des missions d'appui aux opérationnels et des fonctions managériales...

Je souhaite valoriser mes expériences de RRH multi-sites, gestion d'entreprise et conseil. Travailler sur les prospectives. Etre force de proposition. Encadrer et accompagner les équipes et le management de proximité.

Mon expérience des facteurs de contingence me permet d'appréhender avec nuance et objectivité toute forme d'organisation, le mot-clé étant l'épanouissement dans mon job !



Mes compétences :

Sage payroll Software

Hôtellerie restauration

Adaptabilité

Mobilité

Management

Rigueur

BTP

Veille juridique

Droit social

RRH opérationnel

Prévention des risques

Multi-établissements

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Gestion de la formation

GPEC

Tableaux de bord sociaux et de gestion sur Excel

Microsoft Office